شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كهرباء السعودية (5110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.55% ليخسر السهم نحو 15 هللة ويستقر على سعر 27.35 ريال، ليستند بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم المهم 27.15، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 27.15، ليستهدف مستوى المقاومة 29.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.60 ومستوى المقاومة 28.70.