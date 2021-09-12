شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.96% ليخسر السهم نحو 18 هللة ويستقر على سعر 18.58 ريال.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 19.20، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 17.84.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.26 ومستوى المقاومة 19.06.