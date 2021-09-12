شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل صباحي – 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة الحالي 21.50.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 21.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 22.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.24 ومستوى المقاومة 22.10.