شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يتراجع بفعل مقاومة محورية – تحليل صباحي – 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سبكيم العالمية (2310) في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 34.95، ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.29% ليخسر السهم نحو 10 هللة ويستقر على سعر 34.30 ريال، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، ليستند إلى خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 34.95، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 36.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.55 ومستوى المقاومة 36.00.