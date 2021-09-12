شكرا لقرائتكم خبر عن حلواني إخوان يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم حلواني إخوان (6001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.40% ليخسر السهم نحو 40 هللة ويستقر على سعر 100.00 ريال، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا تشير توقعاتنا إل ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولات القادمة، طيلة ثبات الدعم 96.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 111.24.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 96.00 ومستوى المقاومة 106.60.