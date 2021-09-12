شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الأدوية بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر قطاع الأدوية (TPBI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل المؤشر خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.98% بما يعادل -65.959 نقطة ليستقر على مستوى 6,675.47، وذلك بضغط سلبي متواصل بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ تحركات المؤشر بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 6,675.47، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 7,229.56.