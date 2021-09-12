شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم استثمار (1030) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 16.40، ارتد منه ارتفاعاً ليقلص البعض من تلك الخسائر المبكرة ليغلق على انخفاض بنسبة بلغت -1.07% ليخسر السهم نحو 18 هللة ويستقر على سعر 16.72 ريال، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، في ظل تداولات السهم بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 17.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 15.98.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.12 ومستوى المقاومة 17.00.