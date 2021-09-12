شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت السعودية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أسمنت السعودية (3030) في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على التعافي والصعود من جديد، مستنداً بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -0.78% ليخسر السهم نحو 50 هللة ويستقر على سعر 63.90 ريال.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 63.30، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 65.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 63.30 ومستوى المقاومة 65.00.