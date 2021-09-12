شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع استيراد البوتاجاز لـ 126.4 ألف طن يونيو الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت بيانات حكومية، تراجعا في استيراد البوتاجاز بشكل طفيف، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من البوتاجاز نحو 126.4 ألف طن في شهر يونيو الماضي، بينما كانت 139 ألف طن في شهر يونيو عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 12.6 ألف طن.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الاستهلاك المرحلي من البوتاجاز سجل في المقابل ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت قيمة الاستهلاك نحو 277.2 ألف طن في يونيو الماضي، بينما كانت 274.5 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 2.7 ألف طن، بينما بلغت قيمة الإنتاج المحلي من البوتاجاز نحو 138.8 ألف طن في يونيو الماضي، مقابل 159 ألف طن في نفس الشهر عام 2020.

وارتفع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الإنتاج المحلي من الغاز نحو 4 ملايين و311 ألف طن في شهر يونيو الماضي، بينما كانت 3 ملايين و701 ألف طن في شهر يونيو عام 2020، بزيادة بلغت نحو 610 ألف طن.

وتشير البيانات إلى أن الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي شهد ارتفاعا مماثلا، حيث بلغت قيمة الاستهلاك المحلي نحو 4 ملايين و47 ألف طن في شهر يونيو الماضي، مقابل 3 ملايين و799 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 499 ألف طن.