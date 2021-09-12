شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الكابلات (2110) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما ويحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 27.85، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 25.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.70 ومستوى المقاومة 28.55.