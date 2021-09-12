شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الاتحاد (8170) في آخر جلساته، وذلك على إثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع اختباره لمقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -1.17% ليخسر السهم نحو 28 هللة ويستقر على سعر 23.70 ريال، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 24.50، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 23.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.22 مستوى المقاومة 24.50.