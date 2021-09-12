شكرا لقرائتكم خبر عن معدنية يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم معدنية (2220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.93% ليكسب السهم نحو 75 هللة ويستقر على سعر 39.55 ريال، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة..

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 38.65، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 43.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.75 ومستوى المقاومة 42.30.