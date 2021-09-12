شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت اليمامة يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت اليمامة (3020) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.62% ليخسر السهم نحو 20 هللة ويستقر على سعر 31.90 ريال، ليستعد السهم بسكر مستوى الدعم 31.75، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 31.75، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 29.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.00 ومستوى المقاومة 33.00.