شكرا لقرائتكم خبر عن أسس (OSOS) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 98 فلس، الا ان السهم اغلق عند مستوى 97 فلس بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، وفي ظل استمرار الاداء السلبي المقدم من خلال مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع الانخفاض مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 94 فلس كمستوى اول ثم 89 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 100 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 94.9 فلس وبين مستوى المقاومة هو 98.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط