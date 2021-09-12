شكرا لقرائتكم خبر عن استهلاكيه (NCCI) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل خلال جلسة الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 82.60 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يشير الى امكانية ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستويات قد تصل الى 75 فلس كمستوى اول ثم 65 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 88 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 80.1 فلس وبين مستوى المقاومة هو 84.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط