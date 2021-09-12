شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة (BOURSA) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من مواصلة ارتفاعه والذي بدأه مع بداية العام الشهر الحالي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 1815 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 1770 فلس، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 2000 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1750 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1,808 وبين مستوى المقاومة هو 1,825 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد