شكرا لقرائتكم خبر عن القرين (ALQURAIN) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس عند نفس اغلاق جلسة الاربعاء الماضي وهو مستوى 374 فلس، في ظل ظهور اشارات سلبية على المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد والذي اطلق اشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد انخفاضا في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 355 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 390 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 370 فلس وبين مستوى المقاومة هو 375 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط