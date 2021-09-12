شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد (ALMUTAHED) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الاسبوع الماضي عند مستوى 322 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع مزيدا من عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 305 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 328 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 317 فلس وبين مستوى المقاومة هو 323 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط