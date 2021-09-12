شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 781 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 760 فلس كمستوى اول ثم 720 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 810 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 775 فلس وبين مستوى المقاومة هو 782 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط