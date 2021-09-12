شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي مرتفعا عند مستوى 7442 نقطة، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال جلستي الثلاثاء والاربعاء، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة القوي عند 7500 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر لاسفل مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 7100 نقطة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 7550 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,427 بينما مستوى المقاومة هو 7,450 نقطة