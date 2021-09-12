شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تقدمه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 11100 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول مقارنة بمتوسطه الاسبوعي،والذي يعد اشارة ايجابية قد تمنح المؤشر مزيدا من الارتفاع للوصول لمستوى المقاومة الهام عند 11170 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 11030 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11,076 بينما مستوى المقاومة هو 11,112 نقطة