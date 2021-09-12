شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تنظر المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري بشكل إيجابي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن هناك تحسين كبير في المؤشرات الاقتصادية فى كافة المجالات، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية لديها حاليا نظرة مستقبلية مستقرة لقدرات مصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وكذلك قدرتها على سداد الالتزامات الخارجية، وكذلك توقعات من صندوق النقد بتحقيق مصر معدلات نمو اعلي عقب انتهاء الجائحة وهذا يدفع نحو جذب الاستثمارات.

وأشار في تصريحات خاصة، أن مصر تشهد تحرك وتطور اقتصادي كبير على كافة المستويات بفضل خطة الإصلاح الاقتصادي وخطة التنمية الشاملة، إضافة إلى تحسن لكافة المؤشرات الدولية، مثل التنافسية والتصنيف الائتماني مع استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتي هذه اللحظة.

وأوضح أن المشروعات الكبيرة تعكس زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، والاستمرار في هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني.