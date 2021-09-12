شكرا لقرائتكم خبر عن شركة عطار المتحدة تحتفل بافتتاح أول متجر لعلامة سان لوي العريقة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أضافت شركة عطار المتحدة حضورا جديدا لها وسط علامات الفخامة التي تمتلك حصرية توزيعها داخل المملكة العربية السعودية ، وذلك بتعاونها مع أعرق وأرقى منتجي الكريستال عالميا، سان لوي، من خلال افتتاح أول متجر لها في الرياض، مستثمرة خبرتها الواسعة داخل قطاع منتجات الفخامة، من خلال وكالتها لبعض الماركات المرموقة في عالم الساعات والمجوهرات، حيث تعتزم شركة عطار المتحدة الاستمرار قدما في مسيرتها الرائعة، بتعاونها اليوم مع أكثر الأسماء شهرة في منتجات الكريستال الزجاجي، سان لوي.

يقع المتجر الجديد الذي تبلغ مساحته 200 متر مربع في أبراج العليا في الرياض، وصمم على غرار أحدث جيل من صالات عرض سان لوي، لإظهار إبداعات أرقى منتجات الكريستال وأكثرها إثارة للإعجاب، بدءا من أواني الكريستال الزجاجي وحوامل الشموع ومنتجات الديكور الفني، وانتهاء بمصابيح الإضاءة والثريات.

ومن ضمن تشكيلات المعرض مجموعة Trianon التي تعتبر من أقدم مجموعات سان لوي وأكثرها شهرة، وهي ترمز إلى أصل المملكة الفرنسية من خلال قطعها المتألقة من الألماس المصنوع يدويا، بينما تشكل امتدادا لمجموعة Tommy الشهيرة، من حيث استخدام مزيج من القطع مع بعضها بعضا، والكشف عن مهارة الجمع بين عدة أشكال في قطعة واحدة.

تطورت سان لوي من خلال تراثها الواسع ومهاراتها، صوب اتجاه حديث لإبداعات متألقة، بعد أن أصبحت جزءا من مجموعة هيرميس في عام 1995، ومن الأمثلة على عروض سان لوي الحديثة مجموعة مانهاتن من الأواني الزجاجية، المقطوعة في خطوط مستقيمة بسيطة. وفي عام 2019 قدمت سان لوي أحدث تشكيلة من مصابيح الإضاءة ضمن مجموعة Folia، حيث إنتاج أوعية الكريستال البيضاوية لعكس الضوء من خلال الأخاديد البيضاوية المقطوعة بمهارة.

تكشف مجموعة Les Endiables عن إبداع حرفي بنمطية الجمع بين القديم والحديث، حيث يتم إنتاج قطعة واحدة لاستخدامها في وجهين، وجه محدد بخطوط مستقيمة حديثة بسيطة، بينما الثاني يظهر من خلال الألماس الكلاسيكي المعقد والأخاديد المستديرة.

تقدم سان لوي كنوزا كريستالية مصنوعة يدويا بالكامل باستخدام 8 ألوان مختلفة وثريات قابلة للتخصيص، تستهدف أولئك الذين يعشقون بريق الكريستال، ليس هم فحسب؛ بل أيضا محبي الفن الراقي والحرف اليدوية الرائعة.