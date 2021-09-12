شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص الإمدادات الأمريكية يدعم أسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباينت أسعار النفط على مدار الأسبوع الماضي، فيما شهدت أمس الأول، ارتفاعا تجاوز لبعض الوقت 73 دولارا للبرميل، مدعوما بمؤشرات متزايدة على تقليص الإمدادات في الولايات المتحدة بسبب الإعصار أيدا، ومع تلقي الأصول الأعلى مخاطرة دفعة من آمال تتعلق بالتجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع خام برنت عند التسوية 1.47 دولار، بما يعادل 2.3%، إلى 72.92 دولار. وكانت ذروة الجلسة عند 73.15 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.58 دولار، بما يعادل 2.3% إلى 69.72 دولار.

وسجل الخامان مكاسب صغيرة خلال الأسبوع. وارتفع برنت 41% هذا العام بفضل تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض التعافي في الطلب من الجائحة.

وتلقت أسواق النفط والأسهم أيضا دعما من أنباء عن مكالمة هاتفية بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي جو بايدن، أثارت آمالا في تحسن العلاقات ومزيد من التجارة العالمية وفقا لمحللين.

وسينصب التركيز الأسبوع المقبل على مراجعات لتوقعات الطلب على النفط للعام 2022 من أوبك ووكالة الطاقة الدولية. وقال مصدران من أوبك+ إنه من المرجح أن تعدل أوبك بالخفض توقعاتها غدا الإثنين.

وفي يوم الخميس الماضي، سجلت أسعار النفط 72.81 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بالأسواق العالمية الخميس، بشكل طفيف، بعد تعافيها من خسائر سابقة على خلفية تراجع إنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك.

وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية طفيفة بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة قبل الماضية بـ0.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق عليه.

واتفق تحالف أوبك بلس على إضافة 400 ألف برميل يوميا بشكل شهري إلى أسواق النفط.

ويوم الأربعاء سجلت أسعار النفط 72.07 دولار للبرميل، وفي يوم الثلاثاء الماضي سجلت 72.74 دولار للبرميل،

وفي بداية الأسبوع الماضي سجلت 71.59 دولار للبرميل