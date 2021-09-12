شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة "عيادات الأعمال"لريادة الأعمال قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطلق مشروع رواد 2030 مبادرة "عيادات الأعمال"لريادة الأعمال قريبًا، وعن حملة المليون ريادي أنها تمثل أكبر منصة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتناول عرض البرنامج التدريبي باللغات العربية والأنجليزية ولغة الإشارة.

وتستهدف تقديم فكر ريادة الأعمال لمليون شاب مصري، وتم اطلاق المرحلة الثانية من الحملة وسوف يحصل المنتقلين للمرحلة الثانية على العديد من المميزات من ضمنها كارت المليون ريادي، والذي سيقدم لحامله العديد من التسهيلات، مع إطلاق المرحلة الثالثة منها في نوفمبر القادم.

وحول إنجازات مشروع رواد 2030 فقد استطاع تنفيذ 29 مبادرة، وتوفير أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل، وإنشاء 9 حاضنات أعمال، وتوفير 614 فرصة احتضان منها مشروعات لا تزال في فترة الاحتضان، والمشاركة في 70 فعالية، والقيام بـ31 شراكة مع جهات أخرى.

يذكر أن حملة المليون ريادى هى حملة من مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف بناء قدرات الشباب ورفع مهاراتهم فى ريادة الأعمال.