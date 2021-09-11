شكرا لقرائتكم خبر عن لتلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض.. 5 مشروعات بتروكيماويات جاري دراستها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عدد من المشروعات للنهوض بصناعة البتروكيماويات وزيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، كما تهدف أيضا لتلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض، ومن أهم تلك المشروعات الأتي ..

١-مشروع لإنتاج السليكون المعدني ويهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخامات المتوفرة محليا من خام الكوارتز فائق النقاوة.

٢- مشروع لإنتاج البولي اسيتال ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من مادة الميثانول المنتجة محليا كمادة تغذية لإنتاج 50 ألف طن سنويا من مادة البولي اسيتال.

٣- مشروع لإنتاج البلاستيك قابل التحلل ويأتي ذلك في إطار التوجه العالمي نحو إنتاج البتروكيماويات الخضراء بدراسة إنتاج بولى حمض اللاكتيك، الذي يهدف إلى إنتاج البلاستيك القابل للتحلل اعتمادا على مصادر طبيعية متجددة صديقة للبيئة .

٤-مشروع إنتاج الميلامين والذي يعد نواة لصناعات الغراء والمواد اللاصقة ورقائق تغليف الأخشاب المصنعة.

٥- مشروع إنتاج كربونات الصوديوم "الصودا أش" ويهدف للاستغلال الأمثل لخام الملح والحجر الجيري.