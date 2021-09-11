شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع 10 جنيهات منذ مطلع الأسبوع وعيار 21 بـ782 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري تراجع بقيمة 10 جنيهات في سوق الصاغة بمصر، حيث تراجع السعر المحلي من 792 جنيها للجرام من عيار 21 إلى 782 جنيها للجرام طوال جلسات هذا الأسبوع.

وتراجع السعر العالمي للذهب من 1827 دولار للأونصة يوم الاثنين الماضي إلى 1787 دولار بختام جلسات التداول هذا الأسبوع حتى إغلاق السوق، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب في السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم، عيار 21 يسجل 782 جنيها، عيار 18 يسجل 670 جنيها، عيار 24 يسجل 884 جنيها، الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها، أونصة الذهب 1787 دولارا.

يتحرك سعر الذهب في سوق الصاغة بمصر، وفق المتغيرات العالمية التي تطرأ على المعدن الأصفر، ويتأثر الذهب العالمي بعدد من العوامل منها تحركات الدولار والعملات الرئيسية وكذلك النفط ومؤشرات التضخم وحركة الاقتصاد الأمريكي.