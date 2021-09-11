شكرا لقرائتكم خبر عن 7065 عدد أحكام الخلع في مصر عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع حالات الطلاق في مصر عام 2020، حيث بلغت إجمالي عدد حالات الطلاق 222 ألفا و36 حالة عام 2020، مقابل 237 ألفا و748 حالة عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 6.6٪.

ويرصد الخليج 365 بالانفوجراف تراجع أحكام الطلاق النهائية عام 2020، وفقا لما يلي:

- بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 8 آلاف و86 حكما عام 2020، مقابل 11 ألفا و819 حكماً عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 31.6٪ من جملة الأحكام.

- سجلت أعلي نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 7065 حكماً بنسبة 87.4٪.

- سجلت أقل نسبة طلاق بسبب غيبة الزوج وحبس الزوج، حيث بلغ عدد الأحكام بها 3 أحكام تمثل 0.04٪ من جملة الأحكام النهائية.

- سجل عدد حالات الطلاق لأسباب أخرى نحو 702 حالة.

- سجل عدد حالات الطلاق بسبب الإيذاء 282 حالة.

- 14 حالة طلاق بسبب الخيانة الزوجية.

- 9 حالات طلاق بسبب الأمراض.

- 8 حالات طلاق بسبب تغيير الديانة.

- 3 حالات طلاق بسبب غيبة الزوج.