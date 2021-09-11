شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة استغلال الأصول المملوكة لصندوق مصر السيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم طبيعة عمل صندوق مصر السيادي على تطوير الأصول غير المستغلة، من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، وإعادة استثمار الفوائض المالية المُحققة، بحيث يهدف الصندوق إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعظيم استغلال تلك الأصول.

وتقوم خطة الصندوق السيادى على أحداث قفزات استثمارية كبرى فى القطاعات التى تحتاج إلى حجم استثمارات ضخم وتخدم مستهدفات الدولة المصرية مع الحفاظ على استراتيجية الدولة، ويستهدف الصندوق الاستثمار فى قطاع البينية الاساسية نظرا لأنه من القطاعات الحيوية للدولة من خلال تشجيع القطاع الخاص لضخ استثمارات فى مجال تحلية المياه بإنشاء محطات لخدمة مستهدفات الخطة القومية بجانب العمل على توطين صناعة تكنولوجيًا تحلية المياه مما يتطلب انشاء عدد كبير من محطات تحليه المياه بسعة انتاج عالية، لتصبح مصر من الدول الرائدة من حيث سعات التحلية على مستوى العالم باستخدام هذه التكنولوجيا ، و انشاء محطات سيعطى لنا القدرة فى التفاوض مع منتجي التكنولوجيا لتوطين هذه النوعية من التكنولوجيا فى مصر لتكون مصر من الدول التى تصنع منتجات ومكونات محطات تحلية المياه، وتوطين صناعه المكونان سيساهم فى زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد .

ويؤسس صندوق مصر السيادي يؤسس صناديق فرعية تابعة، بمثابة أذرع استثمارية، هي: صندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، وصندوق المرافق والبنية الأساسية، وصندوق الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق الخدمات المالية والتحول الرقمي، وإلى جانب ذلك يعمل الصندوق من خلال استثمارات مباشرة مستهدفة عبر الصندوق السيادي الرئيسي.

وعن محفظة صندوق مصر السيادي تضم الآن العديد من الأصول مثل مبنى مجمع التحرير، ومـنى وزارة الداخلية، ومبنى الحـزب الوطني، وأرض ومباني المدينة الاستكشافية، ومبنى القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، فضلًا عن أرض ومباني ملحق معهد ناصر، وأرض حديقة الحيوان بطنطا، بموجب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بزوال صفة النفع العـام عـن عدد من الأراضي والعقارات أملاك الدولة العامة، ونقلها لملكية الصندوق السيادي المصري، ويوجد هناك خطوات تم اتخاذها لطرح عدد كبير من هذه المشروعات.

وتضم محفظة صندوق مصر السيادي تضم عددا من المشروعات، منها: محطات تحلية ومعالجة المياه، ومحطات الطاقة، ومشروع سلاسل لوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية، ومشروع مخازن السلع التموينية، ومشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، فضلا عن الاستثمار في قطاع التعليم.

ومن مستهدفات الصندوق الاستثمار فى مجال التصنيع الدوائى وخاصة بعد الخطوات التى اتخذتها مصر فى هذا المجال ،بالإضافة الى وجود كيان قادر على فهم احتياجات السوق والدولة المصرية متمثلة فى هيئة الشراء الموحد والذى سيتم من خلال الشراكة معها والعمل على توجيه القدرة الشرائية للدولة المصرية فى توطين صناعه الادوية والمستلزمات الطبية ،بالاضافة الى التوسع فى البنية الرقمية والاقتصاد الرقمى من خلال انشاء شركات كبرى قادرة على النمو .

وتم نقل 7 أصول للصندوق السيادى ، مجمع التحرير ، ارض الحزب الوطنى ، مبنى وزارة الداخلية بالاظوغلى، ملحق معهد ناصر، القرية الكونية في مدينة 6 أكتوبر، حديقة الاندلس بطنطا.