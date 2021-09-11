لماذا أدرجت الأمم المتحدة برنامج التنمية بالصعيد الأفضل على قوائمها؟

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القاهرة - سامية سيد - يهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى تعزيز قدرات الحكومة المحلية لتوفير بنية تحتية وخدمات ذات جودة عالية وتوفير المناخ الملائم لتنمية القطاع الخاص وتوفير الوظائف فى أربع محافظات.

والبرنامج اعتمد نهجًا قائمًا على المشاركة فى التخطيط بالتشاور مع أصحاب المصلحة فى قطاع واسع من المجتمع المحلى لتحديد الاستثمارات التى ينبغى القيام بها وتنفيذها وتقييمها، وبالتالى لاقت جهود البرنامج إشادةً من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة التى أدرجته على قوائمها لأفضل الممارسات التى تحقِّق أهداف التنمية المستدامة.

كم بلغت تكاليف البرنامج التنموى؟

برنامج التنمية المحلية تلقى تمويلًا قدره 500 مليون دولار من البنك الدولي ويساند البرنامج الذى تم تدشينه فى 2017 جهود الحكومة للنهوض بمناطق الصعيد فى جنوب البلاد التى لم تحظ بنصيبها من التنمية، وذلك بتحسين بيئة الأعمال المحلية.

وما الدور الذى يقوم به البرنامج؟

أدى البرنامج إلى تحفيز إيجاد فرص العمل بقيادة القطاع الخاص وتقوية قدرات أجهزة الحكم المحلى على توفير البنية التحتية والخدمات، كما يوفر البرنامج، الذى يُعَد نموذجًا تجريبيًا مبتكرًا للتنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات على أساس التنمية المكانية المتكاملة، تمويلًا على أساس تحقيق النتائج فى محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط وذلك عن طريق دمج مشاركة المواطنين ومؤسسات الأعمال من أجل تعزيز المساءلة على المستوى المحلى فى تلك المحافظات.

متى تم إدراجه كبرنامج ريادى أممي؟

فى عام 2021، أدرجت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة البرنامج ضمن قوائمها باعتباره نموذجًا لأفضل الممارسات بين المبادرات الإنمائية الرامية إلى تحقيق الغايات الشاملة الواردة فى أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التى اعتمدتها الأمم المتحدة، وتم أيضًا تصنيف البرنامج باعتباره أحد العوامل الرئيسية المساهمة فى تنفيذ برامج الحكومة المصرية للسنوات المالية 2018/2019- 2021-2022.

ما أهم عناصر البرنامج للتنمية؟

يسعى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ إطلاقه إلى تمويل مرافق البنية التحتية والخدمات التى تلبى الاحتياجات المحلية، كما ساعد البرنامج على تحسين قدرات المحافظات على: تخطيط الاستثمارات الرأسمالية متوسطة الأجل بين القطاعات، وتصميم المشروعات، وتقييمها المسبق وتنفيذها، وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، واستدامة البنية التحتية المحلية من خلال إدارة الأصول.

وما انعكاسه على تطوير البنية الأساسية؟

تم تطوير مرافق البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين مع التركيز على التنمية الحضرية، وتطوير المدن، والخدمات البلدية الأساسية (إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى والطرق والكهرباء).

كم مواطن استفاد من البرنامج؟

تشير التقديرات إلى أن مرافق البنية التحتية والخدمات التى مولها البرنامج عادت بالنفع على نحو 5 ملايين مواطن حتى الآن فى أول محافظتين وهما قنا وسوهاج، أو ما يعادل ثلث سكانهما؛ كما أن نصف المستفيدين من النساء.

وتساعد مشروعات البنية التحتية على تحسين رفاهة الناس، وذلك فى الغالب بشكل مباشر. من أمثلة ذلك تغطية ترعة تمر بجوار إحدى المدارس فى قرية "أولاد نصير" بمحافظة سوهاج.

كيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من برنامج تنمية الصعيد؟

يهدف البرنامج إلى إتاحة خدمات أسرع للمستثمرين فى المراكز التكنولوجية التى تقدم خدمات تسجيل مخططات البناء واستخراج تراخيص البناء. وساعد البرنامج حتى الآن فى اختصار الوقت المستغرق فى استخراج تراخيص البناء بما لا يقل عن 25% فى العديد من مراكز تقديم هذه الخدمات بالمناطق المستهدفة.

وما تعليق البنك الدولى على البرنامج التنموى؟

قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية المسؤولة عن مصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولي: "يساعد هذا البرنامج على تهيئة بيئة ملائمة لإصلاح السياسات استنادًا إلى الشواهد والأدلة بالإضافة إلى الإصلاحات المؤسسية اللازمة لتحسين التنافسية فى المناطق التى لم تحظ بنصيب من التنمية من قبل، فضلًا عن تمكين أجهزة الحكم المحلى من تلبية احتياجات المجتمعات المحلية وأولوياتها التنموية. ويحدونا الأمل فى إيجاد نموذجٍ قابل للمحاكاة من أجل النهوض بتلك المناطق التى تأخرت تنميتها فى مصر والشرق الأوسط".