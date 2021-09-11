شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار سوهاج الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي برئاسة ممدوح عبدالشافي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة إير كايرو القادمة من عمان اشتبه أبوزيد خلف رئيس قسم التفتيش وهشام عبدالمؤمن مفتش مكافحة التهريب في الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب ب . ع . ح مصري الجنسية قادم من الأردن .

وبسؤاله عن وجود أشياء مخالفة أوتستوجب سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عمران مأمور الفحص تحت إشراف حسن أبوكريشة مدير ادارة الفحص فتلاحظ وجود علب وأشياء متماثلة .

وبالعرض على عادل موسى رئيس الوردية قام بتشكيل لجنة برئاسة أبوزيد خلف وهشام عبد الؤمن وأحمد سامح وحنان طلعت بالأمن الجمركى فتبين وجود 59 عبوة أكياس وجالونات وزجاجات أدوية بيطرية متنوعة منها تيلو فارم وبروفى فلور وكولى دوكس فورت وغيرها مخبأة داخل وأسفل حقائبة .

قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنة 2021 وحرره ناهد عطا .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي