شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم: تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية لتنمية القطاعات الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 11-9 2021 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، ومن أبرزها تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الصناعة والمؤسسة الدولية الإسلامية، في إطار الإتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لتوسيع نطاق استفادة الفئات والأنشطة الصناعية.

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع هاني سنبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تناول المشروعات والبرامج التي تنفذها المؤسسة حالياً في مصر وعدد من المشروعات المستقبلية التي تعتزم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة ، حضر اللقاء المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الإتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لتوسيع نطاق إستفادة الفئات والأنشطة الصناعية من البرامج التمويلية التي تتيحها المؤسسة وتعزيز التعاون الفني لدعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالقطاعات الصناعية المستهدفة، مشيرةً الى انه قد تم الإتفاق على أهمية الإسراع في تنفيذ برامج التعاون الفني والمالي القائمة حالياً بما يحقق الاهداف المرجوة.

أعلنت وزارة المالية أنه بعد دمج مصلحة الضرائب على الدخل ومصلحة الضرائب على المبيعات في مصلحة الضرائب المصرية، سيتم البدء هذا الشهر في دمج مأموريات ضرائب الدخل ومأموريات القيمة المضافة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة على المأموريات المدمجة للتسهيل على الممولين.

وأكدت وزارة المالية أن الوزارة تمضى بقوة في سبيل الإسراع من مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية مما تُسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى.

وأوضحت أنه في إطار استكمال مشروعات التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، والتي تهدف إلي تسهيل الإجراءات وضمان تقديم الخدمات الضريبية بالسرعة والكفاءة المنشودة، سيتم تطبيق إجراءات دمج مأموريات القيمة المضافة ومأموريات الدخل التابعة لمنطقة القاهرة رابع ، فى 10 مأموريات مدمجة هذا الشهر، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه توحيد جميع ملفات الممول الضريبية (دخل ، قيمة مضافة) في مأمورية واحدة وهى المأمورية التي يتبعها النشاط الرئيسي للممول، الأمر الذي سيؤدي إلي توحيد واجهة التعامل مع المصلحة ، و إتاحة التعاملات الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت، والتعامل بإجراءات موحدة وأسلوب متناسق علي كافة الأوعية الضريبية، وكذلك توفير الجهد والوقت علي الممولين، حيث سيتم تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التى ترتكز على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية فى الـ 10 مأموريات المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع .

أقفلت أحدث جلسات المزادات العلنية لبيع الأقطان ضمن منظومة التداول الجديدة للموسم 2021-2022، على سعر 3865 جنيها للقنطار الواحد بمحافظة الفيوم.

بحسب وزارة قطاع الأعمال العام، كان سعر فتح المزاد طبقا للاحصائية الواردة من هيئة تحكيم واختبارات القطن قد بلغ 2619 جنيها، حيث تمت الترسية لصالح شركة خاصة لعدد 872 كيسا بوزن 983 قنطارا، وتم توريد الكمية إلى محلج الفيوم المطور.

يشار إلى أن منظومة تداول القطن الجديدة يجري تطبيقها على كافة المحافظات للموسم 2021-2022، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المزرعة باليقين، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة -إحدى مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية- وذلك لبحث موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة.

وفي بداية اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد استعداد مصر لاستضافة الاجتماع السنوي المقبل لمجلس محافظي مجموعة البنك، والمتضمن انعقاد الاجتماعات السنوية للمؤسسات الأعضاء، مشيرة إلى حرص مصر على ظهور الاجتماعات بصورة مشرّفة تليق بمجموعة البنك الإسلامي والدول الأعضاء، كونه فرصة مهمة لتعزيز مجالات التعاون القائمة بين الجانبين.

وحول أبرز المستجدات بشأن مجالات التعاون القائمة؛ أشارت السعيد إلى استضافة مصر الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية خلال ديسمبر المقبل، مؤكدة ترحيب مصر بتولي رئاسة مجلس حوكمة البرنامج استثنائياً لباقي عام 2021.