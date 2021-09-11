شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار مواد البناء في السوق المحلي اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار مواد البناء مع بداية التعاملات لهذا الأسبوع السبت 11-9-2021، وسجلت أسعار الحديد 14200- 14600 جنيها للطن تسليم أرض مصنع وتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيها للطن.

وتراوحت أسعار الأسمنت الأسود بين 880- 1100 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، و سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن ، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" يتراوح بين 2350-2450 جنيها للمستهلك ، و استقر سعر الأسمنت " المخلوط" بين 600 - 700جنيها تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيها للطن.

واستقرت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700.جنيها للطن سعر المستهلك، وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيها للمتر حسب المكان.