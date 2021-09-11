الاقتصاد

تعرف على أسعار مواد البناء في السوق المحلي اليوم السبت

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار مواد البناء مع بداية التعاملات لهذا الأسبوع السبت 11-9-2021، وسجلت أسعار الحديد 14200- 14600 جنيها  للطن تسليم أرض مصنع وتراوح  سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيها للطن. 

 

وتراوحت  أسعار الأسمنت  الأسود   بين 880- 1100 جنيها  للطن تسليم أرض مصنع، و  سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن ، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" يتراوح بين 2350-2450 جنيها للمستهلك ، و استقر سعر الأسمنت " المخلوط" بين 600 - 700جنيها تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيها للطن. 

 

 

واستقرت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700.جنيها للطن سعر المستهلك، وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيها للمتر حسب المكان. 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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