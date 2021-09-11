شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تعقد لقاء مفتوحا مع 200 شاب من خريجى المعهد القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع نحو 200 شاب وشابة من خريجى مبادرة شباب مصر الرقمية فى تخصص شبكات الاتصالات والمعلومات من المرشحين للعمل والتدريب العملى فى المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار توجيهات الرئيس السيسى، حيث يأتى ذلك فى إطار التعاون بين معهد نظم المعلومات للقوات المسلحة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى المعهد القومى للاتصالات والذى يقوم بتنفيذ مبادرة شباب مصر الرقمية.

وفى مستهل اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن هذا اللقاء بما يضمه من مجموعة متميزة من الشباب يعد تجسيدا لرؤية استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية والتى تهدف الى إعداد جيل واعد مدعم بخبرات علمية وعملية وإكسابهم المهارات اللازمة لإعدادهم لمهن المستقبل وتأهيلهم للحصول على فرص عمل غير نمطية فى المجالات التكنولوجية بما يتواكب مع متطلبات السوق المحلى فى ظل توافر عدد ضخم من المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى المرحلة الراهنة؛ داعيا الشباب إلى الاستفادة من هذه الفرصة التى حظوا عليها سواء للعمل أو التدريب العملى لصقل خبراتهم وتطوير مسارهم المهنى.

وصرحت الدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات بأن المعهد يقوم بتنفيذ مبادرة شباب مصر الرقميه والتى تستهدف تدريب 8000 شاب سنويا على أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجالات التحول الرقمى لتأهيلهم لسوق العمل حيث يحصل المتدربين فى نهاية البرنامج على شهادات أكاديمية معتمده من كبرى الشركات العالمية فى مجال الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات. وقد جاء مشاركه ال 200 خريج من أبناء المعهد القومى للاتصالات فى هذا المشروع القومى العملاق فى إطار التعاون المستمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعهد النظم بالقوات المسلحة المصرية لتعزيز ورفع روح الانتماء لدى الشباب تجاه المشروعات الكبرى بالدولة.