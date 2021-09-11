شكرا لقرائتكم خبر عن لو ناوي على مشروع جديد .. أعرف حكاية الخدمات الحكومية المجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتيح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددا من الخدمات أبرزها الإعفاء من بعض الرسوم والإسهام في دعم المشاريع الصغيرة بالتوريد في العقود الحكومية بنسبة 40%.

- مساعدة الشاب في صياغة فكرة المشروع.

- مساعدة المتقدمين في إعداد دراسة الجدوى.

- تسهيل المستندات الرسمية مثل الرخصة والسجل والبطاقة الضريبة.

- المساهمة في الترويج لمنتجاته.

- دعم الشباب في الاشتراك بالمعارض.

-المساندة في توريد الإنتاج للمشتريات الحكومية.

- توفير تمويلات بفائدة ميسرة للمشروعات الإنتاجية الصناعية.

- الإعفاء من بعض الرسوم ضمن قانون المشروعات 152 لسنة 2020.

-دعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة في التوريد الحكومي بنسبة 40.

- المساهمة في استخراج شهادة التصنيف.