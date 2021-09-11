شكرا لقرائتكم خبر عن لو ناوي على مشروع جديد .. أعرف حكاية الخدمات الحكومية المجانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يتيح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددا من الخدمات أبرزها الإعفاء من بعض الرسوم والإسهام في دعم المشاريع الصغيرة بالتوريد في العقود الحكومية بنسبة 40%.
- مساعدة الشاب في صياغة فكرة المشروع.
- مساعدة المتقدمين في إعداد دراسة الجدوى.
- تسهيل المستندات الرسمية مثل الرخصة والسجل والبطاقة الضريبة.
- المساهمة في الترويج لمنتجاته.
- دعم الشباب في الاشتراك بالمعارض.
-المساندة في توريد الإنتاج للمشتريات الحكومية.
- توفير تمويلات بفائدة ميسرة للمشروعات الإنتاجية الصناعية.
- الإعفاء من بعض الرسوم ضمن قانون المشروعات 152 لسنة 2020.
-دعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة في التوريد الحكومي بنسبة 40.
- المساهمة في استخراج شهادة التصنيف.