الاقتصاد

لو ناوي على مشروع جديد .. أعرف حكاية الخدمات الحكومية المجانية

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القاهرة - سامية سيد -  

يتيح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددا من الخدمات أبرزها الإعفاء من بعض الرسوم والإسهام في دعم المشاريع الصغيرة بالتوريد في العقود الحكومية بنسبة 40%.

 

 

 

 

- مساعدة الشاب في صياغة فكرة المشروع.

 

- مساعدة المتقدمين في إعداد دراسة الجدوى.

 

- تسهيل المستندات الرسمية مثل الرخصة والسجل والبطاقة الضريبة.

 

- المساهمة في الترويج لمنتجاته.

 

- دعم الشباب في الاشتراك بالمعارض.

 

-المساندة في توريد الإنتاج للمشتريات الحكومية.

 

- توفير تمويلات بفائدة ميسرة للمشروعات الإنتاجية الصناعية.

 

- الإعفاء من بعض الرسوم ضمن قانون المشروعات 152 لسنة 2020.

 

-دعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة في التوريد الحكومي بنسبة 40.

 

 

- المساهمة في استخراج شهادة التصنيف.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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