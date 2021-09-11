شكرا لقرائتكم خبر عن 72.92 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط،72.92 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.72 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية، أمس الجمعة، ارتفعت حيث تخطت الأسعار حاجز 73 دولارا للبرميل وذلك لبعض الوقت، كما سجل خام القياس العالمي برنت والخام الأمريكي مكاسب علي أساس أسبوعي.

واتفق تحالف أوبك بلس على إضافة 400 ألف برميل يوميا إلى أسواق النفط.