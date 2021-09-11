شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر.. وعيار 21 يهبط لـ782 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الذهب تداولاته هذا الأسبوع على تراجع ملحوظ بقيمة 3 جنيهات، حيث يسجل الذهب 782 جنيها للجرام من عيار 21، بعد أن تراجع السعر العالمي للمعدن النفيس بختام تداولات الجمعة إلى 1787 دولار.





أسعار الذهب اليوم...

عيار 21 يسجل 782 جنيها

عيار 18 يسجل 670 جنيها

عيار 24 يسجل 884 جنيها

الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها

اونصة الذهب 1787 دولارا.



وتراجع الذهب مع بيانات إيجابية من أمريكا بشأن التطعيم الإجباري على جميع المواطنين، وشهدنا ارتفاعا جزئيا في الدولار الأمر الذى تسبب في تراجع ملحوظ للذهب لتخسر الأونصة 13 دولار بخاتم جلسات التداول.

تراجع الذهب، إذ أثر ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن النمو العالمي على الإقبال على المخاطرة، في حين ترقب المستثمرون أي إشارات من بنوك مركزية كبيرة بعدما لمح صناع سياسات إلى دعمهم لتقليص إجراءات التحفيز في حقبة الجائحة.