الاقتصاد

أسعار الخضروات الجملة اليوم.. انخفاض الفاصوليا لتسجل7-13 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 11-9-2021، استقرارا فى معظم الأصناف مع انخفاض أسعار الفاصوليا، وفقا للأسعار الرسمية في سوق العبور للجملة. 

 

وسجلت أسعار الفاصوليا 7-13 جنيها للكيلو مقابل 9-15 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الطماطم 3-6 جنيهات للكيلو،  وتراوحت أسعار البامية بين 5-9 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى تراوحت بين 2.5-5 جنيهات، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو.  

 

وسجلت الكوسة 3-6 جنيهات للكيلو، أسعارالملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيهات الكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه. 

 

وسجلت أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيه للكيلو، الليمون 4-7 جنيهات للكيلو، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو ،  الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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