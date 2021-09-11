شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 - 9-2021، حيث سجلت الدواجن البيضاء 25-27 جنيها للكيلو ، و سعر الكيلو للمستهلك بين 30-32 جنيها مقابل 27-30 جنيها ، و أسعار الدواجن البلدى 32جنيها للكيلو في المزرعة ،وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 44 جنيه،أسعار الأمهات 20 جنيها في المزرعة.

وسجلت أسعار البيض الأبيض للكرتونة 39-40 جنيها في المزرعة ، وتراوح السعر للمستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 50-51 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 43 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين46- 48 جنيها.