الاقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

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القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 - 9-2021، حيث سجلت  الدواجن البيضاء  25-27 جنيها للكيلو ، و سعر الكيلو للمستهلك بين 30-32 جنيها  مقابل 27-30 جنيها ، و أسعار الدواجن البلدى 32جنيها للكيلو في المزرعة ،وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 44 جنيه،أسعار الأمهات 20 جنيها في المزرعة. 

 

وسجلت  أسعار البيض الأبيض للكرتونة 39-40 جنيها في المزرعة  ، وتراوح السعر للمستهلك بين 44-47 جنيها   للكرتونة، وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 50-51 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين  43  جنيها في المزرعة  ويصل السعر للمستهلك بين46- 48 جنيها. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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