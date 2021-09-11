شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات 350 دراسة جدوى مجانية لمساعدة الشباب.. اعرف إزاى تستفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عبدالملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك 350 نموذج دراسة جدوى يتيحها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة للشباب الراغبين في عمل مشروعات جديدة، مشيراً إلى أن النماذج استرشادية ومجانية ومتاحة لمن يريد الاستفادة منها.

وأضاف في تصريحات خاصة، أنه يتم اتاحة برنامج تدريبي لمدة 6 أيام لتعليم المتقدمين لكيفية عمل الدراسة الفنية والمالية للمشروع، لتأهيل الشباب لعمل الدراسات المطلوبة التي يمكن من خلالها الحصول على تمويلات سواء من البنوك أو الجهاز، لأن الدراسات التي سيتمكن صاحب المشروع من عملها ستكون على أسس علمية صحيحة تؤهله للحصول على تمويل.

وأوشح عبدالملك، أن فروع الجهاز 33 في المحافظات المختلفة، ويمكن لأي شاب التقدم إلى الفروع لطلب الاستفادة بدراسات الجدوي الاسترشادية المتاحة من الجهاز، لافتاً إلى أن الجهاز خصص رقم 16733، ويمكن لأي شخص الاتصال والسؤال على الخدمات التي يمكن أن تساعده في مشروعه.

وأوضح رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن دراسات الجدوي الاسترشادية متاحة في قطاعات الصناعة والخدمي والتجاري، وجري تقسيم القطاع الصناعي إلى بنود مثل الصناعات الهندسية والكيماويات والمعدنية والغزل والنسيج والأثاث، ومتاح كافة المعلومات على موقع الجهاز .