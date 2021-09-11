شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الملابس: استيراد البضائع بمواصفات خاصة يصب في صالح الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس في اتحاد الصناعات، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إدخال المنتجات المستوردة بمواصفات أوروبية ومحددة، سيكون له آثار إيجابية على الصناعة المحلية لأنه يفتح باب المنافسة بصورة عادلة، بمعنى أن إدخال البضائع ذات الجودة المناسبة سيجعل سعرها قريب من أسعار المنتج الوطني، ويعطى فرص أكبر للإنتاج الوطني.

وأضاف في حوار ينشر لاحقا بالتفاصيل لـ"الخليج 365"، أن الدولة اتخذت قرارات ضبط الاستيراد عام 2016 ومنها القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة لمصر، وكان من نتائج هذا القرار الحد من استيراد بضائع ذات جودة ضعيفة، وفتح باب الاستثمار في القطاع الصناعى بصورة أوسع.

وتابع، أن الرئيس السيسي دائما ما يتجه إلى القرارات التي تخدم الصناعة الوطنية والمواطن المصري، وقطاع صناعة الملابس به 1.5 مليون عامل و500 ألف بقطاع الغزل والنسيج وهنا نتحدث عن 2 مليون فرصة عمل بهذه الصناعة الوطنية، والرئيس استشعر الخطر على المؤسسات والمصانع المصرية من خطر الاستيراد العشوائي، ونحن دولة مصدرة للملابس ولنا باع طويل في عملية التصدير سواء إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وعند التصدير نعاني من شروط كبيرة تفرضها الدول علينا وهذا حق أي دولة في ضمان اتباع تعليمات جودة الإنتاج ، وهذا ما تتجه له مصر وبقوة من 2016.