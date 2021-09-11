شكرا لقرائتكم خبر عن 7 جنيهات تراجعاً في أسعار الذهب خلال أسبوع.. أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع المنقضى تراجع بقيمة 7 جنيهات في سوق الصاغة بمصر، حيث تراجع السعر المحلي من 792 جنيها للجرام من عيار 21 إلى 785 جنيها للجرام طوال جلسات هذا الأسبوع.

وتراجع السعر العالمي للذهب من 1827 دولار للأونصة يوم الاثنين الماضي إلى 1803 دولار بختام جلسات التداول هذا الأسبوع ، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب في السوق المصري.

يتحرك سعر الذهب في سوق الصاغة بمصر، وفق المتغيرات العالمية التي تطرأ على المعدن الأصفر، ويتأثر الذهب العالمي بعدد من العوامل منها تحركات الدولار والعملات الرئيسية وكذلك النفط ومؤشرات التضخم وحركة الاقتصاد الأمريكي.

كما يتأثر الذهب بالتقارير الاقتصادية العالمية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، وكذلك تداعيات أزمة فيروس كورونا، والتقارير الاقتصادية عن اليابان والصين، وهي عوامل تؤدي بالتبيعة إلى تغيرات في الذهب، ولا نغفل مزادات السندات الأمريكية، والتي يكون لها انعكاس مباشر على سعر الذهب.