شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 2400 متوسط عدد عقود الزواج يوميا في مصر عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من المؤشرات الهامة المتعلقة بالزواج في مصر، حيث تراجع عدد عقود الزواج إلى 876 ألفا و15 عقداُ عام 2020، بينما كان 927 ألفا و844 عقداً عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 5.6٪، وفي المقابل سجل عدد إشهادات الطلاق 213 ألف و950 حالة عام 2020، مقابل 225 ألف و929 حالة عام 2019 بنسبة تراجع بلغت 5.3٪.

ويعرض ”الخليج 365” بالإنفوجراف أهم مؤشرات الزواج في مصر، وفقا لما يلي:

- 2400 متوسط عقود الزواج يوميا

- 40.8% نسبة الزواج بالحضر، و59.2% نسبة الزواج فى الريف

- 86.3% أعلى نسبة زواج طبقا لنوع العقد "زواج جديد"

- 0.4% أقل نسبة زواج طبقا لنوع العقد "زواج لم يفصله آخر"

- 30 سنة وأربع شهور متوسط سن الزوج

- 24 سنة وخمسة شهور متوسط سن الزوجة

- 39.1% أعلى نسبة زواج بين الحاصلين على شهادات متوسطة بالنسبة للذكور

- 0.1% أقل نسبة زواج بين الحاصلين على درجة جامعية أخرى

- 30.8% أعلى نسبة زواج بين الحاصلات على شهادة متوسطة للإناث

- 0.1% أقل نسبة زواج بين الحاصلات على درجة جامعية عليا

وأظهرت البيانات الواردة في النشرة السنوية للزواج والطلاق، أن عدد عقود الزواج في الحضر سجل 357 ألفا و832 عقداً عام 2020 تمثل 40.8% من جملة العقود، مقابل 384 ألفا و597 عقدا عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 7%، أما في الريف فقد بلغ عدد عقود الزواج 518 ألفا و183 عقداً عام 2020، تمثل 59.2٪ من جملة العقود، مقابل 543 ألفا و247 عقداً عام 2019، بنسبة تراجع 4.6%.