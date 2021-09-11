شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بتكلفة 119 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة وزارة البترول زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيماويات، وذلك من أجل توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية سواء كانت الوسيطة، والتي تعد مدخلات إنتاج رئيسية للعديد من الصناعات وأيضا تصدير الفائض للأسواق الخارجية، وفيما يلي أهم تفاصيل مشروع إنتاج مشتقات الميثانول، والتي كانت كالتالي ..

1-تكلفة استثمارية 119 ملیون دولار .

2-يجرى إعداد التصميمات الهندسية التفصيلية.

3-تم الانتهاء من تنفيذ تسهیلات الإنشاء المؤقتة.

4- جاري أعمال الجسات بالموقع .

5-من المخطط بدء تجارب التشغيل بنهاية عام 2022.

6-يهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من الميثانول المنتج محليا واليوريا لإنتاج 140 ألف طن سنويا من مشتقات الميثانول، مثل: اليوريا فورمالدهيد، والنفثالين فورمالدهيد المسلفن، التي تعتمد عليها صناعات الأسمدة والمواد اللاصقة ، وأعمال العزل الحراري.