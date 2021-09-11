شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوات المكتبية: أهلا مدارس سيقدم تخفيضا للمواطنين ونتوقع زيادة الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو جبل رئيس الشعبة العامة للأدوات المكتبية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن معرض أهلا مدارس هذا العام من المتوقع ان يشهد رواجا خلال فترة المعرض على الأدوات المدرسية، خاصة وسط التوقعات المشيرة إلى انتظام الدراسة في المدارس بصورة طبيعية .

وأشار أبو جبل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن التخفيضات ستتراوح خلال فترة المعرض بين 30 – 50 % على بعض الأدوات المدرسية .

وأضاف أبو جبل، أن حجم الاستيراد شهد تراجعا هذا العام لما يقرب من 30%، وذلك لعدة أسباب أهمها ارتفاع تكاليف الشحن خلال العامين الماضيين بسبب أزمة كورونا، ولذلك فضل عدد من المستوردين عدم استيراد كميات كبيرة بسبب زيادة التكاليف الخاصة بالشحن، وبالتالي ما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج على المستهلك.

وأشار إلى أن السوق به فائض ومخزون من جميع أنواع الأدوات المكتبية والخاصة بالمدارس متوفر وبكميات تلبي احتياجات السوق المحلى، إضافة إلي عدم وضوح الرؤية في شكل الدراسة وهل ستكون أونلاين بسبب المخاوف من فيروس كورونا، موضحا ان كل هذه العوامل أدت إلى تراجع الاستيراد من الأدوات المدرسية.

وكان المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أشاد بزيادة التعاون مع الجهات المعنية المختلفة لتنظيم معرض أهلًا مدارس بالمحافظات المختلفة ، وتنظيم غرفة القاهرة للمعرض الرئيسي بأرض المعارض.

وأشار "العربي" إلى زيادة التعاون وتكامل الأداور بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة لتنظيم معرض ناجح يفيد المواطنين ، ويخفف الأعباء عن كاهلهم ، وهو الأمر الأكثر أهمية ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتماشيًا مع الخطة التنموية العامة للدولة ورؤية مصر 2030.

ولفت رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى المشاركة بقوة للشعب المختلفة بغرفة القاهرة ، خاصة في قطاعات الأدوات الدراسية والملابس والأحذية والمنتجات الجلدية وأجهزة الحاسب الآلى ، وغيرها من الأنشطة التي تحتاجها الأسر المصرية بشكل عام وبصفة خاصة أثناء الموسم الدراسى ، موجهًا شكره لكافة الغرف التجارية والشعب التجارية بالغرف على دورها الاقتصادي والاجتماعي المهم جنبًا إلى جنب مع الدولة.