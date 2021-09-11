شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تبحث استخدام رقائق إلكترونية من صناعتها لأغراض تكنولوجية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "فيسبوك" أنها بصدد استكشاف إمكانية تطوير واستخدام رقائق إلكترونية من صناعتها لخفض استخدام رقائق شركتي "إنتل كورب" و"كوالكوم".

وأوضحت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية بأنها تعمل حاليا على تطوير رقائق إلكترونية لخدمة مراكز البيانات التابعة للشركة حيث ستستخدم هذه الرقائق في مهام التعلم الآلي والخوارزميات.



يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمة في صناعة الرقائق الإلكترونية حيث تسبب ذلك في خفض شركات السيارات لإنتاجها.



وفي سياق متصل، تتوقع شركة "جنرال موتورز" زيادة إنتاج وإمدادات الرقائق الإلكترونية في عام 2022.



وعلى أثر ذلك، أبقت "جنرال موتورز" على تحقيق أرباح سنوية بين 11.5 مليار و13.5 مليار دولار في عام 2021.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "فيسبوك" خلال تداولات يوم الجمعة بنسبة 0.25 وأغلق الجلسة عند 378.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 383.7 دولار وأقل سعر عند 378.2 دولار.



أما سهم "جنرال موتورز"، فقد قفز بنسبة 2.2% وأغلق الجلسة عند 49.4 دولار، وبلغ أعلى سعر عند 50.4 دولار وأقل سعر عند 48.6 دولار.