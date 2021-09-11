شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الأوروبي يقلص مشترياته للسندات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيخفض بشكل طفيف مشترياته الطارئة من السندات خلال ربع السنة المقبل، في خطوة رمزية نحو تقليص المساعدة الاقتصادية الطارئة التي دعمت التكتل خلال الجائحة.

وقرر البنك أن يشتري في الأشهر الثلاثة المقبلة السندات بموجب برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة بقيمة 1.85 تريليون يورو بوتيرة أقل بعض الشيء من 80 مليار يورو شهريا اشترى بها في الربعين السابقين.

وقال البنك في بيان «قرر مجلس الإدارة أنه يمكن الإبقاء على ظروف التمويل المواتية مع وتيرة منخفضة بشكل طفيف من صافي مشتريات الأصول في إطار برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة مقارنة بالربعين الماضيين».

وأضاف إنه سيتسم بمرونة في شراء السندات، وفقًا لظروف السوق، سعيا للحيلولة دون تشديد أوضاع التمويل بما يتعارض مع هدفه للتضخم.

ورفع البنك توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو إلى 5 % للعام 2021 على خلفية تسجيل انتعاش اقتصادي بعد عواقب جائحة كوفيد-19، على ما أعلنت رئيسة المصرف كريستين لاغارد.

في المقابل، خفض خبراء البنك المركزي الأوروبي بشكل طفيف توقعات النمو للعام 2022 من 4,7 % إلى 4,6 % وأبقوا توقعاتهم لسنة 2023 على حالها عند 2,1 %.