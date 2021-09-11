شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 119 ألف طن من الأسمنت خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات قيام 7 شركات بتصدير 119 ألف طن من الأسمنت خلال شهر أغسطس 2021، في مقدمتها شركة «أسمنت السعودية »، التي صدرت نحو 94 ألف طن، وذلك حسب البيانات الصادرة عن شركة أسمنت اليمامة.

فيما قامت 5 شركات بتصدير الكلنكر خلال شهر أغسطس 2021، تصدرتها «أسمنت السعودية»، التي صدّرت نحو 186 ألف طن، يليها كل من «أسمنت العربية» بتصدير 147 ألف طن و»أسمنت ينبع» بتصدير 83 ألف طن.

ووفقا للتقرير، انخفضت المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية بنسبة 5 % خلال شهر أغسطس من عام 2021 لتصل إلى 4.1 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 4.3 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2020.

وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات، فقد شهدت 11 شركة انخفاضًا في مبيعاتها، تصدرتها «أسمنت أم القرى» بـ27 % مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، تليها «أسمنت الجوف» و«أسمنت الشمالية» بنسبة 26 % لكل منهما.

بينما ارتفعت المبيعات المحلية لشركة «أسمنت الرياض» بـ56 %، تليها «أسمنت حائل» بنسبة 37 %.

أما على صعيد إنتاج الكلنكر، فقد أظهرت البيانات ارتفاعا في إنتاج الشركات خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة 8 %، حيث بلغ 4.57 مليون طن، قياسًا بـ 4.24 مليون طن في أغسطس 2020.

وبلغت مخزونات الكلنكر 34.02 مليون طن في نهاية شهر أغسطس 2021، منخفضة بنحو 16 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2020، التي بلغت حينها 40.70 مليون طن.