شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع لمستوى 1800 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب لمستوى 1800 دولار للأوقية عند تسوية تعاملاته، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي وبيانات اقتصادية أمريكية.

وقرر المركزي الأوروبي خلال اجتماعه تثبيت معدل الفائدة على الودائع عند -0.5 %، مع خطة لخفض مشتريات الأصول الطارئة بداية من الربع الأخير من العام الجاري.

وعلى جانب آخر، تراجع عدد طلبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 310 آلاف طلب في الأسبوع المنتهي في الرابع من سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020.

وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.4 % أو 6.50 دولار ليصل إلى 1800 دولار للأوقية عند التسوية.

وهبط مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.2 % عند 92.436 نقطة.