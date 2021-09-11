شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يهبط بأكثر من 3% عقب حكم قضائي ضد الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "آبل" خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور حكم قضائي ضد الشركة المصنعة لجوالات "آيفون".



وأمر قاض فيدرالي شركة "آبل" بتغيير أسلوبها في إدارة متجر التطبيقات الخاص بها الأمر الذي يؤثر سلبا على أرباحها.



وأصدر القضاء الأمريكي حكما يسمح للمطورين بتوجيه المستهلكين خارج طريقة الدفع الخاصة بمتجر "آبل"، وعلل القضاء هذا الحكم بأن "آبل" ليس لها حق في إلزام المطورين بتنفيذ المشتريات داخل تطبيقها فقط.



وطالب القاضي الفيدرالي شركة "آبل" بعدم منع المطورين من توفير روابط أو وسائل تواصل أخرى توجه المستهلكين بعيدا عن متجر "آبل" للتطبيقات الذي يمثل إجبارا على المطورين من أجل التعامل عن طريقه.



وعلى صعيد التداولات، هبط سهم "آبل" بنسبة 3.3% وأغلق جلسة الجمعة عند 148.9 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 155.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 148.7 دولار لتهبط القيمة السوقية لصانعة "آيفون" بأكثر من 85 مليار دولار في جلسة واحدة.